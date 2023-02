Bruna Surfistinha se emociona ao falar sobre aborto: “Não era desejado”

A escritora afirma que após o ocorrido, muitas coisas em sua vida mudaram.

Durante sua participação no podcast PodSexy, que é apresentado pelas influencers Mirela Joy e Nikitta, a empresária e escritora Raquel Pacheco, mais conhecida como Bruna Surfistinha, se emocionou ao falar sobre o aborto espontâneo que sofreu no ano passado e que acabou mudando sua vida da água para o vinho.

“Engravidei no ano passado, em julho, descobri em agosto e acabei perdendo, infelizmente. Foi um filho que não era desejado, foi um susto pra gente, a gente estava aceitando.Infelizmente, acabei sofrendo um aborto em casa mesmo”, contou Surfistinha.

Bruna conta que após perder o bebê, sua relação com seu, atualmente, ex-marido, Chico Santos, mudou bastante afirmando que não recebeu sequer uma palavra de conforto vinda do ex-companheiro.

“E a partir disso, mudou muito. Não tive apoio nenhum depois do meu aborto. Não recebi um abraço, uma palavra de conforto por parte do Chico. Foram meus amigos que me acolheram naquele momento”, revelou a escritora.

Por fim, a empresária ressalta as dificuldades e as mudanças que uma mulher enfrenta em sua vida após a maternidade e que muitas vezes não é compreendida por seus companheiros.

“Quando a gente é mãe, para a gente resgatar o relacionamento, demora muito, e nem sempre o pai tem paciência. Nem sempre o pai consegue enxergar a mãe mulher, que mudou. A gente muda, não continua sendo a mesma que ele se apaixonou lá no comecinho. A gente envelhece dez mil anos numa gestação, a gente fica mais chata, reclama mais, e a gente tem esse direito”, ressaltou.