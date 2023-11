Bruna Surfistinha é denunciada por abandono de animais por Luísa Mell

Minha gente, vocês lembram da Raquel Pacheco, que ficou nacionalmente conhecida como Bruna Surfistinha? Pois bem, acontece que a ex- garota de programa foi denunciada esta semana por abandono de animais. A notícia foi compartilhada por Luisa Mell, que mostrou boletim de ocorrência sobre o caso, nesta quinta-feira (30). Segundo a ativista, três gatos e um cachorro teriam sido resgatados no apartamento de Surfistinha depois de eles passarem mais de uma semana sozinhos no imóvel.

“A história que eu tenho é que ela teve a luz cortada por falta de pagamento, inadimplência. Ela teria saído do apartamento e deixado os animais lá”, relatou.

“Ela estava indo alimentar e colocar água, mas parece que ela não ia ao local já há mais de uma semana. Então, a administradora do condomínio chamou a polícia e uma veterinária para ajudar. Eles entraram e viram essa situação”, completou a ativista, que afirmou que os animais serão retirados do apartamento.

No boletim de ocorrência aberto nessa quarta-feira (29), na Delegacia de Investigações de Infrações contra o Meio Ambiente (DIIMA), Raquel Pacheco é acusada de praticar abuso aos animais, que tem uma pena de dois a cinco anos de reclusão, além de uma multa e a proibição da guarda.

Segundo o registro, Raquel Pacheco já não morava no imóvel há cerca de 20 dias. Na declaração, há relatos de que os vizinhos se incomodaram com o forte cheiro de urina e fezes do local. Os animais estão sob cuidados dos representantes do condomínio e outros moradores, enquanto aguardam a transferência para uma instituição de proteção animal.

Raquel negou as acusações de abandono: “Isso é uma falsa denúncia. Eu não abandonei os animais, tenho como provar que estive levando alimentos, acabei de solicitar as câmeras de vídeo do condomínio para provar”, afirmou.