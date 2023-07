Bruna Marquezine nega envolvimento romântico com João Guilherme

A atriz foi apontada como o principal affair do ator pelo ‘Fofocalizando’ e em resposta disse que sua agenda está cheia de trabalhos

Sem tempo para qualquer lancinho e alimentação de fofocas. Bruna Marquezine negou qualquer envolvimento com João Guilherme, batendo de frente com a fofoca do ‘Fofocalizando’ de que eles estariam vivendo um affair. Em resposta a uma internauta, a atriz contou que estava sem agenda para romances e que segue solteira.

“Eu não sei porque estão criando caso com isso. A boca é dela e, se ela quiser beijar 50 bocas, é um problema dela”, escreveu uma internauta no Twitter.

Logo, Bruna respondeu: “Eu queria estar com tempo de beijar essas bocas todas que vocês acham que eu estou beijando e estão problematizando. É domingo hoje, e eu filmo até às 4h, sabe?”, disse.