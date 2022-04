Equilibrada: Bruna Marquezine responde Maira Cardi com mutirão para Paulo André

Anitta, Medina, Bufoni e Ret também estão na corrente para que PA vença o reality

Se tem uma coisa que Paulo André entende é de velocidade né? E acho bom a Padaria correr, porque a torcida do atleta é forte e veloz. Neste domingo, (24), a equipe de PA anunciou parcerias de peso de mutirões para tornar o rapaz campeão da edição — chupa Maira Cardi!

Aliás, uma das pessoas que participará da corrente de mutirões é a ameaçada pela coach, Bruna Marquezine. Que elegante e educada como só ela, a atriz ao invés de responder as ameaças, simplesmente responderá no Gshow votando no atleta junto com seus fãs. Porque gente fina e equilibrada responde assim.

E para esta segunda-feira, (25), a equipe do atleta anunciou que haverá mutirões, além de Marquezine, com os cantores Filipe Ret e Anitta e os atletas Letícia Bufoni, skatista, e Gabriel Medina, surfista — que aliás pode ser um certo affair de Jade Picon, affair de PA. Neymar só não participará, porque é garoto propaganda da Above, patrocinadora do programa. Por causas contratuais fica impedido. Uma pena né?

⚠️ ATENÇÃO AO CRONOGRAMA DO PRIMEIRO DIA ⚠️



Vocês pediram tanto, que a gente vai dar esse spoiler pra vocês! Os mutirões tão ON! 🏁 #PACampeão #TeamPA pic.twitter.com/Hxp35pJWOJ — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) April 25, 2022

Será que com toda essa torcida, não teremos PA campeão? Eu duvido muito que perca! Então, que a torcida de Arthur Aguiar coloque fermento nesses votos aí, porque o nosso atleta está vindo com T-U-D-O!