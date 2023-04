Bruna Marquezine leva o Brasil ao delírio com sua aparição no primeiro trailer de Besouro Azul

Atriz surpreende com o seu inglês e atuação impecáveis no recém lançado trailer do filme do herói da DC.

Finalmente o mundo irá conhecer o talento da nossa Salete. Os primeiros passos da carreira internacional de Bruna Marquezine começa a se moldada. O filme “Besouro Azul” mostra o personagem Jaime Reyes (Xolo Maridueña), que acaba de se formar e retorna para casa cheio de aspirações para o futuro. Enquanto procura encontrar seu propósito no mundo, ele encontra uma antiga relíquia de biotecnologia alienígena: o Escaravelho. Quando o artefato escolhe Jaime como hospedeiro simbiótico, o jovem recebe uma incrível armadura que contém poderes extraordinários e imprevisíveis. No filme, Bruna Marquezine interpreta Jenny, o interesse amoroso do herói Jaime Reyes, interpretado por Xolo Maridueña. Fora das filmagens, o ator foi apontado, inclusive, como um affair recente de Bruna. Os dois foram vistos passando o Natal juntos, no fim do ano passado. A produção está com lançamento previsto para agosto deste ano.