Bruna Marquezine fala sobre sua vida após Besouro Azul

A atriz disse que muita coisa mudou na sua vida pessoal e profissional, principalmente, por estar na mira dos produtores e diretores de Hollywood

Não podemos negar que Besouro Azul já mudou a vida de Bruna Marquezine. A atriz resolveu contar detalhes sobre as mudanças na sua vida e não deixou de dizer que está segurando as pontas de vários jeitos para conseguir dar conta de tudo.

“Eu estou em falta com uma galera, principalmente nas redes sociais. Eu queria passar aqui para dizer que tem muita coisa acontecendo na vida. Muita coisa mudou, e tem muita coisa acontecendo aqui dentro [apontou para o coração]. Eu estou segurando as pontas, tentando dar conta do jeito que eu consigo, me mantendo grata e tentando me manter positiva o tempo todo. Queria dizer que estou aqui vendo, recebendo e sendo banhada por todo esse amor e todo o apoio de vocês”, disse ela.

Ela ainda finaliza: “Queria agradecer e pedir desculpas para quem eu não respondi, se eu estivesse ausente na vida das pessoas que eu amo. Mas, basicamente, quero agradecer todo o apoio, carinho e suporte. Vou ser eternamente grata. Eu estou achando alternativas, saídas e maneiras de retribuir e fazer o que eu gostaria de estar fazendo”, comentou.