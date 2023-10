Bruna Marquezine fala sobre críticas em último trabalho na TV: “Chorei muito, fiquei bem mal”

A atriz contou que saiu traumatizada depois das gravações de ‘Deus Salve o Rei’, seu último trabalho na TV

Bruna Marquezine não escondeu nada de Blogueirinha em entrevista para o seu programa. A atriz contou que saiu traumatizada da TV depois do seu último trabalho na TV Globo, em ‘Deus Salve o Rei’. A atriz disse que as críticas foram duras diante do seu personagem e o seu papel como vilã.

“Não foi essa que você saiu traumatizada?”. Em seguida, Bruna respondeu rindo: “Completamente”.

“Eu gostava do que a gente tinha construído. Nos meses de preparação, eu gostava de um novo registro. Mas sabe quando vira modinha não gostar de alguém? Tinha um pouco essa cara. Tinha pessoas ali por trás fazendo isso acontecer. Quando você está ali no meio daquilo tudo, você não tem uma visão muito clara da situação. E dói, a dor também é descabida. Chorei muito, fiquei bem mal. Porque eu estava tão segura com aquilo que a gente estava construindo. Eu gostava, a direção gostava, o autor gostava, então a gente tinha muita certeza daquela personagem”, contou.