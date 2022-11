Bruna Marquezine explica curtida em post sobre Neymar: “Fiz questão de ir descurtir”

A atriz usou as redes sociais para rebater os comentários dos fãs que disseram que ela não tinha superado o ex

Bruna Marquezine não tem um dia de paz depois que se tornou “a ex-namorada de Neymar”, a musa contou que errou a curtida em um post que falava sobre o jogador de futebol, mas ressaltou que os fãs não deixam o seu pé. A atriz descurtiu o post em questão logo depois que percebeu que a publicação fazia referência a Neymar em um dos posts do carrossel.

“Poucos dias atrás ela mostrou que não supera nunca com a curtida sobre imposto de renda do ex. Então, se ela não supera, quem vai?”, escreveu uma internauta.

Marquezine rebateu o comentário: “Eu não vi. Era o último slide de 10. Devo ter visto metade dos memes, achei algum engraçado e curti. Quando vi aqui no Twitter que tinha ‘curtido’ fiz questão de ir descurtir, mas vocês não pararam de repercutir até virar notícia, porque vocês gostam dessa associação. O quão difícil é aceitar e respeitar o que eu venho dizendo há anos?”, respondeu Bruna.