Bruna Marquezine curte post em apoio a Neymar e Gilberto Gil

Atriz curtiu a publicação de Luciano Huck no Instagram e mostrou ser madura e sensível diante a tudo que vem ocorrendo

Não podemos negar que nos últimos dias fomos bombardeados com as notícias de Gilberto Gil e Neymar sendo atacados por causa de suas opiniões políticas. Luciano Huck usou o Instagram para mostrar o seu apoio às duas personalidades e Bruna Marquezine não deixou de mostrar que tem muita maturidade ao curtir o post e compartilhar o mesmo sentimento.

“Quero registrar meu apoio a grandes brasileiros que sofreram com agressões e ofensas essa semana. Neymar, cuja lesão no primeiro jogo do Brasil foi celebrada por alguns, e Gilberto Gil, um dos maiores gênios da nossa cultura, que foi ofendido e agredido verbalmente ao ir torcer pela Seleção no Qatar”, escreveu o apresentador.

Huck ainda ressaltou que as atitudes de quem os ataca e as ofensas, “nascem do mesmo lugar: da intolerância e discurso de ódio”, usando Richarlyson como exemplo de união para o povo brasileiro.