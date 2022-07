Protagonista de ‘Besouro Azul’ elogia Bruna Marquezine: “Minha Penny favorita”

Xolo Marudueña comemorou o fim das gravações do novo filme da DC elogiando a brasileira

Ainda esse ano, noticiei para vocês que Bruna Marquezine estaria em ‘Besouro Azul’, produção da DC. Agora, venho noticiar que seu par romântico no filme, Xolo Maridueña, comemorou o final das gravações elogiando o trabalho da brasileira. Profissional que fala, né?

“Tchau, Besouro Azul. Vejo vocês no ano que vem. Obrigado a todo o elenco e equipe que tornaram isso possível. Estou tão orgulhoso do que todos realizaram e ainda mais orgulhoso de nos chamar de família!”, escreveu o ator no Instagram.

Bruna comentou a publicação do ator, que é o protagonista do filme, com emoji de coração e foi respondida por Xolo: “Minha Penny favorita”, investiu.

Para quem não está por dentro das novidades do cinema, a produção tem data de chegada nos cinemas prevista para agosto de 2023 e os fãs já comemoram o papel de Bruna nas produções de Hollywood.