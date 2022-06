Bruna Marquezine pensou em desistir da carreira na adolescência. O QUE???

Atriz contou que as fake news diante ao seu relacionamento com Neymar foi um dos principais motivos

Caro leitor, se você ainda nunca teve uma crise existencial e pensou em desistir de tudo, saiba que esse momento vai chegar, e chega para todos viu? Bruna Marquezine revelou para a Marie Claire que pensou em desistir da carreira de atriz e da fama no momento em que as fake news tomaram conta da sua vida diante do seu relacionamento conturbado com Neymar.

“Me tornei a minha pior hater para que ninguém pudesse me superar nisso. Ali eu pensei em desistir de tudo. Se para atuar tivesse que conviver e lidar diariamente com distorções, notícias que não eram verdadeiras sobre mim, talvez não valesse a pena seguir. Na adolescência tudo tem um peso três vezes maior. Você quer pertencer a um grupo, e quando acorda e tem alguma mentira sobre você, dói muito, porque você está tentando se encontrar e é como se alguém não estivesse permitindo. Tinha raiva da imprensa, não tenho o menor problema de falar isso hoje. Não conseguia ver nada de positivo”, declarou Bruna.

Bruna e Neymar era um dos casais mais assediados pela mídia e engataram num romance quando a musa tinha 17 anos (Foto: Reprodução)

Ainda bem que a gata não desistiu da carreira e hoje está se tornando uma das atrizes mais comentadas no mundo após a conquista do seu papel no mais novo filme da DC, Besouro Azul.

Para quem esteve dormindo todo esse tempo, a atriz namorou o futebolista mais cobiçado do Brasil em 2012, quando começaram a surgir os primeiros rumores da formação do casal, daí para frente tiveram muitas idas e vindas até a separação definitiva dos dois.