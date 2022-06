Bruna Karla sobre homossexuais: “Jesus não sonhou isso para você, é morte eterna, é inferno”

Participação problemática de cantora gospel no podcast de Karina Bacchi deu o que falar

Voltamos ao século passado, já compraram o lugar de vocês no céu? Bruna Karla participou do ‘Positivamente Podcast’ com apresentação de Karina Bacchi. O tema pautado era ‘Criando um berço Cristão’ e as declarações da cantora gospel diante de homossexuais deu o que falar na internet. Em alguns minutos a gente pode ver a noção correndo lá atrás.

“Teve um amigo que me perguntou: ‘Bruna quando eu me casar você vai no meu casamento?’. Eu olhei para ele e fui bem sincera: ‘Quando você se casar com uma mulher, cheia do poder de Deus eu vou sim. O dia que eu aceitar cantar no seu casamento com outro homem eu posso parar de cantar sobre a Bíblia e sobre Jesus’, dispara a cantora.

até quando nós LGBTs vamos aceitar esse discursinho de crente? pic.twitter.com/YkZEDdj6TJ — desvyados (@desvyados) June 15, 2022

A minha dúvida é se ela vai passar essa vergonha no crédito ou no débito, porque ela não para. “Aos meus queridos ouvintes homossexuais, o que Deus tem para sua vida é libertação, o que Deus tem para sua vida é algo que ele sonhou para você, Jesus não sonhou isso para você. Chego a ficar emocionada porque se as pessoas entendessem, se a gente abrir a nossa boca para dizer, é morte eterna, é inferno, você já pensou em viver uma condenação eterna, vivendo naquele lugar horroroso?”, contou.

Bruninha, querida, a senhora precisa estudar um pouquinho mais sobre orientação sexual. Novos tempos, querida, Jesus falava tanto de amor e você falando sobre inferno? Oi? Uma mulher tão amorosa como você, tão evoluída, achei que saberia doutrinar seus “servos” para o bem.

Priscilla Alcântara segue sendo a cristã exemplo! Muito diferente dessas outras por aí.