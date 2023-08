Bruna Griphao explica lado explosivo no BBB: “Vem de família”

A atriz contou detalhes sobre sua criação em entrevista ao podcast ‘PodDelas’ e não deixou de falar do seu jeito explosivo

Muitas fofoqueiras repararam que Bruna Griphao não tinha papas na língua durante o BBB e sempre dizia o que pensava do seu jeitinho de ser. A atriz revelou que tudo isso tem muito a ver com a sua criação e que o jeito explosivo é de família. Na entrevista ao ‘PodDelas’ ela ainda revela que se sente uma mulher mais livre.

“Eu fui, não olhei para trás. Me fez recuperar minha coragem e me reconhecer. Eu fui para me provar isso. A realização de colocar minha cara a tapa é inacreditável. Eu me joguei e reconquistei esse meu lugar. Me sinto uma mulher muito mais livre, confiante, leve e forte”, disse a artista, que reconheceu o seu lado explosivo.

Ela ainda completa: “Estou aberta a ouvir qualquer tipo de crítica. Se eu errei, vou reconhecer, tentar melhorar e pedir desculpa. Isso eu fazia o tempo todo na casa, e não tem problema nenhum, porque eu errava toda hora. Estou muito disposta a aprender e enxergar para melhorar“, admitiu.