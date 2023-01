Bruna Griphao detona Domitila: “É a pessoa que mais tem raiva no coração”

Depois da formação do paredão a atriz não ficou calada diante do discurso de permanência que citava sua relação com Gabriel

Iiih gente, você acharam que Bruna Griphao não ia tomar lado na treta de Domitila e Gabriel? Pois bem, a musa falou que a sister é a que mais tem raiva no coração dentro da casa depois de um discurso de permanência que trazia à tona o relacionamento abusivo que a loira teve com Fop. “Ela veste muito essa ideia de good vibes, mas ela é a pessoa que mais tem raiva no coração aqui dentro. Você vê no olhar dela, no jeito dela. Desde o início, o bagulho que ela falou que não conseguia olhar na cara da Tina. Quando ouvi isso de vocês, achei que ela poderia não ter se expressado, mas agora vendo…”, disse ela, e completou: “Olha a Tina, maior pureza, legal, maior de boa”. Bruna ainda recusou que Gabriel comprasse sua briga e ele foi tirar satisfação com a colega, evidenciando que aquele não era o momento de evidenciar a relação que eles tiveram. Domitila ainda disse que aquilo não era sobre Griphao e si sobre ele.