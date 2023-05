Bruna Griphao ainda reclama das roupas que a produção enviou pra ela no BBB?

Após saída da atriz do reality, ela vai direto para a boca das fashionistas como exemplo ruim do que não deve ser feito no mundo fashion

Gente, só eu que percebi e comentei com minhas amigas do Leblon que não adianta Bruna Griphao fazer um auê sobre as roupas que recebia dentro do BBB 23 para chegar aqui fora e passar vergonha? A musa foi parar na boca das fashionistas do Tik Tok que não deixaram de usar ela como mau exemplo do que não deve ser feito no mundo da moda.

Em foto publicada no Instagram ela mistura uma maxi camisa branca com colar, meia calça estampada com a logo Gucci e sandálias de salto grosso. O toque final de pavor foi dado com um corpete marrom.

Eu posso não ser nenhuma especialista em moda, mas tenho diversas amigas stylist na minha lista de contatos e sei ver que falta bom gosto na produção, hein colega?