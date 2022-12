Bruna Gomes fala sobre o fim do namoro com Felipe Neto: “Eu fiquei muito doente”

A influencer conta que após o término, precisou tirar um tempo para si, longe das redes sociais.

Após quase um ano do fim deste relacionamento, pela primeira vez, Bruna abriu o seu coração e falou sobre o assunto. Durante sua participação no podcast “Vaca Cast”, que é apresentado pela youtuber Evelyn Regly, a influencer, modelo e ex-namorada do youtuber Felipe Neto, Bruna Gomes, finalmente falou sobre o fim de seu relacionamento com o ícone do youtube brasileiro.

“Eu fiquei muito doente e foi um grande processo, de olhar pra vida, do que era realidade, de uma forma diferente, foi tipo assim: ‘toma aqui a tua história’. E era isso a tua história…”, Bruna começou a contar.

A influencer conta que após o término, para não precisar falar sobre o assunto, por um tempo, ela se manteve longe das redes sociais, mas afirma que hoje, já estando curada, deseja que Felipe seja feliz, assim como ela está.

“Passei por um período longe das redes sociais, porque eu não queria falar sobre, e nunca falei sobre, porque não é uma responsabilidade minha, e acho que o que eu tive que curar, já curei, e tá tudo bem, e desejo que a pessoa seja feliz também, porque é só isso que eu tenho para desejar”, desejou a modelo.

Ainda durante a entrevista, novamente, Bruna fala sobre o que achou da torcida de Felipe por ela no reality “Big Brother de Portugal”, a qual a influencer participou logo após o fim de seu relacionamento.

“Eu não entendi, mas que bom que ele torceu por mim… Então, se ele torceu por mim, algo de bom eu fiz na vida dele, que ótimo, e desejo agora que seja feliz também, não entendi, nunca vou entender, como várias coisas, mas está tudo certo”, finalizou a influencer.