Filha de Bruna Biancardi e Neymar nasce em São Paulo

As notícias começaram a pipocar ontem (05) quando Léo Dias disse que a esposa do jogador tinha entrado em trabalho de parto

A filha mais nova de Neymar nasceu em São Paulo nesta sexta (06). A filha do jogador com Bruna Biancardi nasceu em uma maternidade da cidade paulista em um bairro nobre e de acordo com Léo Dias, as informações foram confirmadas por alguns familiares próximos ao casal.

Ontem (05), o jornalista já tinha informado que a bolsa de Bruna já tinham sido rompida, mas até o momento casal não usou as redes sociais para se pronunciarem diante do fato.

O voo de Neymar pode durar até 22h, ou seja, ele ainda deve estar cruzando os oceanos para conseguir ver sua filha caçula. Os dois ainda não se pronunciaram diante do possível nascimento da filha.