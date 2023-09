Bruna Biancardi se pronuncia sobre suposta traição de Neymar: “Mais uma vez decepcionada”

A influenciadora utilizou as suas redes sociais para afirmar que a sua única preocupação no momento é a Mavie que logo logo nascerá.

Meus amores, ontem contei para vocês sobre mais uma noitada que o jogador de futebol, Neymar, curtiu ao lado de mulheres na Espanha, mesmo ele estando noivo e esperando uma filha, com a influenciadora Bruna Biancardi.

Decepcionada com o noivo que mais uma vez pisou feio na bola, desrespeitando não somente a ela mas também a pequena Mavie, que nem nasceu ainda, a influenciadora publicou um breve pronunciamento em seus stories, garantindo que apesar da decepção a sua única e grande preocupação no momento é no bem estar de sua filha.

“Boa Tarde, estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho”, publicou Biancardi.