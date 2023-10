Bruna Biancardi revela que sua irmã a acompanhou na sala de parto

A esposa de Neymar estava sem o jogador e pai de Mavie e por isso contou com a presença da irmã e da filha no momento do nascimento

Bruna Biancardi não deixou de falar sobre a presença de sua irmã diante do nascimento de Mavie, sua filha com Neymar Jr. Vale ressaltar que o jogador estava no Oriente Médio a trabalho e pegou o primeiro voo direto para o Brasil. Bianca Biancardi foi quem esteve ao lado da irmã nos momentos do nascimento.

“Na sala de parto foi ela que me acompanhou, porque o papai estava no voo a caminho do Brasil”, disse ela nos stories do Instagram. Bruna ainda relata que a madrinha da pequena esteve com ela também, Hanna Carvalho.

“Elas duas foram as minhas acompanhantes nessa jornada e não tenho palavras para elas. Me animaram, incentivaram, cuidaram de mim… Eu e Mavie somos eternamente gratas por vocês. Minha irmã de sangue, Bianca, e minha irmã por escolha, Hanna”, escreveu.