Bruna Biancardi não vai para Paris para evitar encontrar a sogra

Nadine Gonçalves, mãe do jogador está passando uns dias com o filho na capital francesa

Depois de suas férias super polêmicas no Brasil, o púbico achou muito estranho a ausência de Bruna durante o retorno de seu amado para mais uma temporada do PSG. A moça está em São Paulo, com sua família. Mas eu trouxe aqui para vocês o real motivo de tudo isso: Bruna não pisou em solo francês para não encontrar a sogra.

Nadine está passando uma pequena temporada com o seu filho na capital francesa. E sabemos que as duas não se vivam, então Bruna achou mais prudente ficar no Brasil, para evitar um climão com a avó da sua filha. E ainda, neste sábado (22), , Bruna faz mais um chá de bebê bem intimista, apenas para as melhores amigas em São Paulo.

Nadine e Neymar não era vistos juntos assim desde que o namoro com a influenciadora começou.