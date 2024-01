Bruna Biancardi manda recado após deixar de seguir Neymar Jr.

Vish! A gente já vinha acompanhando a vida pessoal de Bruna Biancardi e Neymar Jr. Acontece que no meio de tanta polêmica, ela deixou de seguir o jogador e ainda publicou uma mensagem misteriosa no seu Instagram, deixando as fofoqueiras curiosas diante do que poderia estar passando na cabeça da mãe de Mavie.

“Caráter é algo que está no coração, nas veias, na pele, na alma. Caráter corre no sangue. Quem não possui destrói vidas, relacionamentos, amizades e a si mesmo”, diz o trecho compartilhado pela influenciadora.

“Cada vez mais o livramento faz sentido”, disse uma seguidora. “Bruna, o universo cura todas as suas dores, todos passamos por decepções”, aconselhou mais uma.