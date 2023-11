Bruna Biancardi é atacada na web por não colocar filha em cadeirinha

Neste domingo (5), a influenciadora digital explicou porque estava com Mavie no colo dentro do carro.

Amores, sabemos que depois do temporal que rolou na noite de sexta-feira (3), muitos bairros em São Paulo foram afetados pela falta de energia causando transtorno na vida de muita gente. Logo, a influenciadora Bruna Biancardi não fez questão de esconder sua indignação num vídeo que postou nos stories de seu instagram no sábado (04). Quem nunca, né? “Gente, simplesmente mais de 24 horas sem energia em casa. Só quando isso acontece que a gente percebe o quanto somos reféns de energia. Não dá para fazer nada. Quando deu umas 18h30 ficou escuro, eu só tinha umas luzes de emergência”, disparou. Só que no vídeo compartilhado nos seus stories, a suposta ex noiva de Neymar, aparece com sua filha Mavie, no colo, em um carro, sem a devida cadeirinha obrigatória para esses casos. Obviamente, a moca foi massacrada pelos internautas, mas ela veio se justificar nos stories neste domingo (05). “Eu estava indo de uma casa para outra, um percurso que dá pra ser feito a pé. Como ela estava dormindo, fui de carro. Sei da importância da ‘cadeirinha’ e do cinto de segurança, ela usa sempre que anda de carro. Não usamos ontem porque realmente era um percurso muito rápido”, escreveu na postagem. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE