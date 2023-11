Bruna Biancardi anuncia o fim de seu relacionamento com Neymar

Gentee, já estava na hora, né? Após todos os boatos de traição envolvendo o nome do jogador de futebol Neymar, agora pouco, a influenciadora Bruna Biancardi utilizou as suas redes sociais para anunciar que o seu relacionamento com o camisa 10 da seleção brasileira chegou ao fim.

“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, escreveu a influenciadora em seus stories.

Vale ressaltar que, a menos de dois meses, a influenciadora deu à luz a primeira filha mulher do jogador, a pequena Mavie.