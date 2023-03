Bruce Willis faz primeira aparição em vídeo após diagnóstico de demência

Demi Moore, ex-esposa do ator, fez questão de mostrar Bruce na comemoração do seu aniversário de 68 anos ao lado da família

Bruce Willis tem comovido a web depois que foi diagnosticado com demência. Muito se falou sobre o estado de saúde do ator até que podemos ver ele comemorando o seu aniversário de 68 anos ao lado da família. O vídeo foi publicado nas redes sociais de Demi Moore, ex-esposa do ator, que vem o acompanhando no processo de cura da doença.

Nas imagens ele aparece bem animado cercado pela família e chega a arrancar risadas dos parentes quando sopra as velinhas em cima do bolo.

As más línguas dizem que a família ia preparar uma sessão de cinema com os amigos para que ele pudesse relembrar sua história através dos filmes que já fez.