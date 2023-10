Britney Spears sobre participação no The X Factor: “Odiei”

A cantora contou detalhes sobre sua participação no programa de talentos americano que participou em 2012

O novo livro de Britney Spears está dando o que falar e minhas fofoquerias fizeram questão de me ligarem e contarem detalhes sobre tudo que ela está falando no livro. Uma das declarações é que a cantora odiou fazer o The X Factor, programa de talentos com os americanos. Britney participou das audiências em 2012 para se ocupar sendo mais produtiva.

“Acho que muitas pessoas são realmente profissionais na TV, como Christina Aguilera e Gwen Stefani. Quando a câmera está voltada para elas, elas prosperam. E isso é ótimo. Eu costumava fazer isso quando era mais jovem, mas, novamente, sinto que envelheço quando estou com medo. Talvez eu não esteja mais preparada para isso. Eu aceitei isso agora e está tudo bem”, disse a Princesa do Pop.

“Se você me deu uma participação especial em um programa de TV divertido em que entro e saio durante o dia, isso é uma coisa, mas agir de maneira cética por oito horas seguidas enquanto julgo na TV? Não, obrigado. Eu absolutamente odiei isso”, revelou a estrela.