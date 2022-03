A Páscoa de Britney Spears será a moda brasileira

Cantora resposta vídeo de ovo de páscoa de uma confeitaria de Porto Velho, em Rondônia

Os fãs foram à loucura, mas muito mais que isso, as donas do empreendimento ao verem que o ovo de sua confeitaria tinha sido repostado por ninguém menos, ninguém mais que Britney Spears. Isso mesmo, a loira do pop fez o marketing para a confeitaria sem nenhum custo.

A confeitaria ‘Flakes’, localizada na cidade de Porto Velho, Rondônia, tomou o maior susto (de alegria) ao ver que a uber singer tinha postado seu vídeo que faziam propaganda do chocolate para a data festiva.

O ovo em questão levava o nome de “Ovo Dragê”, devido às bolinhas coloridas que o confeitava no topo, mas as empreendedoras mudaram o nome para “Ovo Britney”, depois do ocorrido.

O vídeo ainda está no perfil da cantora e ela ainda escreve na legenda: “Eu realmente gosto de chocolate”. Claro que gosta gata, e no Brasil tem o melhor brigadeiro do mundo, venha nos visitar.

Aguardo ansiosa a visita de Britney, mas muito mais que eu, aposto que a “Flakes”, que já é sucesso no Instagram com mais de 615 mil seguidores no Instagram.