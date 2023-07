Britney Spears é agredida e solta o verbo no Instagram: “Traumático”

A cantora contou detalhes sobre a agressão que sofreu no rosto pelo segurança de um jogador de basquete

O segurança do jogador de basquete Victor Wembanyama não está pegando leve nem com as cantora pop e Britney Spears deixou isso muito claro nas suas redes sociais. A cantora usou o seu Instagram para relatar a agressão no rosto que sofreu por um dos seguranças do jogador.

“Experiências traumáticas não são algo novo para mim e já tive a minha cota delas. Não estava preparada para o que aconteceu comigo ontem à noite. Reconheci um atleta no saguão do meu hotel quando me dirigia para jantar. Mais tarde, fui a um restaurante diferente e o vi novamente. Decidi abordá-lo e parabenizá-lo pelo seu sucesso”, contou sobre o acontecido em um restaurante.

Ela ainda completou: “Ele estava muito alto, então dei um tapinha no ombro dele para chamar sua atenção. Estou ciente da declaração do jogador em que ele menciona que ‘eu o agarrei por trás’, mas simplesmente dei um tapinha no ombro dele”, escreveu.