Britney Spears contou que Justin Timberlake terminou com ela por mensagem de texto

A princesa do pop relata momentos de sua vida nunca divulgados em nova autobiografia que será lançada na próxima terça-feira (24).

Minha gente, a cantora Britney Spears finalmente confirmou todos rumores de longa data do seu relacionamento com o também cantor Justin Timberlake, um rumor que acabou de confirmado em seu tão aguardado livro de memórias é que Justin terminou com ela por mensagem de texto. A Princesa do Pop escreve em “The Woman in Me”, que chega às lojas na terça-feira (24), que ela ficou “arrasada” e chegou até considerar em abandonar a indústria musical depois que o membro da boyband NSYNC encerrou digitalmente seu relacionamento de três anos em 2002.

“Eu estava ‘em coma’ na Louisiana e ele corria feliz por Hollywood”, ela conta, segundo o New York Times.

A artista também não poupou críticas a mídia por retratá-la como uma “prostituta que partiu o coração do menino de ouro da América” depois que Timberlake insinuou infamemente em seu videoclipe “Cry Me a River” que ela o havia traído. Britney admitiu primeira vez que foi sim infiel, escrevendo no livro que ela “beijou” o dançarino Wade Robson em um bar uma noite. Spears, 41, afirma que Timberlake, 42, também a traiu, embora ela não identifique o nome de sua amante famosa.

A novidade sobre o rompimento de Spears corrobora a afirmação anterior de seu diretor do videoclipe “Overprotected (The Darkchild Remix)”, Chris Applebaum, de que Timberlake havia se separado dela por meio de uma mensagem de texto.

“Em algum momento durante a segunda [metade da gravação do vídeo], Brit desapareceu e eu fui até o camarim dela para buscá-la… apenas para descobrir que seu namorado, Justin, tinha acabado de terminar com ela por mensagem de texto. (Deixe-me recomendar a quem ler isto: não termine por mensagem de texto!)”, lembrou Applebaum no Instagram no ano passado.

“Sentamos no chão do trailer dela por um minuto, conversamos e depois nos reunimos. Eu disse a ela que ela deveria ir lá e mostrar a Justin que ele cometeu o maior erro de sua vida.”

Justin Timberlake ainda não respondeu publicamente á nenhuma das acusações. Segundo o Page Six, fontes próximas disseram ao Page Six com exclusividade que o cantor estaria “preocupado” com o que sua ex divulga em seu livro de memórias e que “Isso o está afetando”, disse outra fonte.