Briga entre família na Disney viraliza nas redes sociais e causa confusão generalizada

O vídeo já tomou conta das redes sociais, principalmente o Twitter, no caso duas pessoas foram retiradas do parque

O dia de diversão de duas famílias envolvidas em uma treta dentro do parque da Disney terminou de uma forma bem desagradável. Durante um passeio pelo Walt Disney World, em Orlando, duas famílias entraram em guerra por causa de um cenário para foto, de acordo com o G1.

E se engana quem acredita que a briga foi apenas de palavras, porque as duas trocaram socos e chutes depois de um desentendimento pra lá de quente. Tudo isso começou por causa da placa de 100 anos da The Walt Disney Company, fundada em 1923.

Momento fofoca: duas famílias saíram na porrada no Walt Disney World, na última segunda.



A briga teria sido pelo espaço para tirar fotos em frente ao #Disney100. pic.twitter.com/P2dRRIlUjy — Almanaque Disney (@almanaquedisney) May 18, 2023

As pessoas que estavam no local gravaram a briga e uma pessoa dos envolvidos precisou receber atendimento médico ainda no parque.