“Oh, Brahma, olha como está meu gato”. Como assim, Zé Neto tem um bar em casa?

Cantor faz brincadeira com bar da Brahma em sua casa e seu gato dormindo em uma pose muito engraçada

Minha gente, eu tô chocada, Zé Neto tem um Bar da Brahma dentro de casa e nem os bichos estão resistindo a uma gelada. O cantor brincou em vídeo, fazendo uma analogia com a bebedeira e a pose que seu gato dormia perto do bar.

O cantor cai na risada ao ver o gato com a boca semiaberta e todo revirado próximo ao bar. “Gente, eu estou preocupado, que a Brahma colocou esse bar aqui em casa e está difícil, olha a situação que meu gato está”, falou o cantor.

Gato de Zé Neto debaixo do Bar Brahma (Foto: Reprodução)

A gente cai na risada junto com os vídeos hilários do cantor, eu me divirto muito. Cuida desse gatinho, Zé (risos).