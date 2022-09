Brad Pitt quebra silêncio e revela os homens mais bonitos do mundo

Ator já foi eleito diversas vezes como o homem mais sexy do mundo, mas acredita que tenham melhores para a categoria

Habla mesmo, sem masculinidade tóxica aqui, hein? O ator Brad Pitt revelou que tem suas escolhas para ocupar o cargo de homem mais bonito e sexy do mundo. Vale lembrar que o loiro já recebeu o título diversos anos seguidos e na mais recente entrevista para a Vogue, o ex-marido de Angelina Jolie declarou Paul Newman como o homem mais bonito do mundo.

“No mundo da atuação, porque é o meu trabalho diário, a escolha imediata é Paul Newman. Ele envelheceu com muita graça, e todos o relatam como um ser humano muito especial, generoso, caloroso e verdadeiro”, disse.

No presente, Pitt não deixou de citar seu amigo. “Se eu fosse citar alguém do presente, teria que ser aquele filho da p*ta do George Clooney. Por que não?”, brincou. “Estou sempre acabando com ele, e ele me zoando. Mas desta vez vou aliviar para ele – só desta vez”.