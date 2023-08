Bozo está de volta ao SBT para especial de 42 anos da emissora

O apresentador Luís Ricardo irá reencarnar o personagem depois de 34 anos para a gravação do especial do SBT.

Meus amores, vim aproveitar esse dia maravilhoso aqui no bairro do Leme e acabo de receber o seguinte babado. Parece que os bastidores do SBT estão na maior correria por causa da gravação do seu especial de aniversário que irá ao ar no dia 20 de agosto. Sim, a emissora está completando 42 anos na tv. E também trago para vocês em primeira mão, o apresentador Luís Ricardo caracterizado como o palhaço Bozo.

Para quem não sabe, o apresentador deu vida ao Bozo por quase oito anos durante a década de 1980.Entre 1982 e 1989, ele assumiu a figura do palhaço após a saída de Wanderley Tribeck. Neste ano, Luís Ricardo completa a marca de 34 anos distante da figura do Bozo, com quem esteve por muitos anos. Nos estúdios do SBT, o apresentador esteve ao lado de Patrícia Abravanel para a gravação no Programa Silvio Santos para a gravação do especial.

O especial também contará com a presença do humorista Sérgio Mallandro e atores que integraram os elencos dos remakes de Carrossel e Chiquititas, que fizeram sucesso no SBT nos últimos anos.