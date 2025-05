“Bora pra cima”, manifesta Virginia durante CPI das Bets no Senado Federal

Amores, estou acompanhando cada segundo do depoimento de Virginia com o coração na mão, pela minha smart tv de 98 polegadas. Meu Deus, estou mega nervosa com o desenrolar dessa audiência baphônica sobre jogos de azar.

Na manhã desta terça-feira (13), a apresentadora e influenciadora Virginia Fonseca chegou ao Congresso do Senado Federal para prestar depoimento, como testemunha, à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, que investiga promoções de jogos ilegais feitas por influenciadores.

Visivelmente nervosa e apreensiva, a blogueira iniciou a sessão no Plenário II, se apresentando aos presentes e confessando que pretende esclarecer todas as dúvidas durante a audiência.

“Tô um pouco nervosa. É a primeira vez fazendo isso, mas enfim. […] Espero esclarecer todas as dúvidas aqui hoje”, iniciou.

E acrescentou com bom humor: “Quero agradecer por essa oportunidade de poder fazer isso, porque tem coisas que a gente não pode falar na internet. E acredito que vou poder falar tudo isso hoje. Que Deus abençoe nossa audiência e bora pra cima.”

Momentos antes do início da sessão, o ministro Gilmar Mendes concedeu, à Virginia, o direito de ficar em silêncio em questões que possam lhe comprometer.