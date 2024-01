Boninho revela que BBB 24 contará com ajuda de hackers para barrar robôs

Olha só, o BBB esse ano será ainda mais moderno e contará com tecnologias para evitar que robôs votem nos participantes que estarão no paredão. Boninho garantiu que a produção do programa tem trabalhado bastante para evitar o uso de robôs por fãs do reality.

Em entrevista à Caras, o diretor do programa contou que o uso de robôs não passa de um boato que acabou repercutindo equivocadamente.

“Não existe robô, nunca existiu o robô e não vai existir o robô”, disse. “Pode ser que as pessoas façam alguma coisa e digam que tem robô, que tenha ouvido alguma coisa, mas é impossível”.