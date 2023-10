Boninho responde se vai convidar Rachel Scheherazade para o BBB24

O diretor do reality global foi bem direto ao responder se a jornalista estará na próxima edição do BBB ao ser perguntado pelo TV Fama.

Meus amores, nesta sexta-feira (20), um repórter do programa TV Fama, da Rede TV perguntou ao Boninho, o famoso Big Boss do reality global BBB, se ele vai convidar a Rachel Sheherazade para integrar o elenco do BBB24 . Sem rodeios, o diretor apenas disparou em resposta: “Lógico que não”.



Como sabemos, a política adotada pelo diretor da Globo segue um padrão rígido, excluindo da seleção para o BBB, qualquer indivíduo que já tenham participado de outros realities da televisão brasileira. Essa diretriz já afastou ícones como Nicole Bahls e Jojo Todynho de edições passadas do programa. A aposta da Globo é em novos nomes para compor o elenco do reality.



Depois da conturbada saída de Rachel Sheherazade de “A Fazenda 15”, que foi expulsa no auge da popularidade, a web começou com algumas especulações sobre seu futuro e um dos boatos mais disseminados foi que ela estaria cotada para entrar no “BBB 24”. Mas como o próprio Big Boss já declarou isso não vai acontecer, minha gente.