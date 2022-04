VEM AÍ! Boninho afirma: “Teremos paredão falso!”

O diretor do reality show respondeu a um telespectador e já estamos na expectativa…

Papis Boninho não está de brincadeira na reta final do ‘BBB22’. Na noite desta quinta-feira, (31), o diretor soltou uma bomba através de um comentário respondendo a um seguidor.

O rapaz comentou: “Podia ser paredão falso rs”, em virtude do paredão que será formado hoje à noite, (1º). Boninho então respondeu: “então… tem um vindo aí”. EITA!

Boninho afirma que vem paredão falso por aí (Foto: Reprodução)

E aí eu penso, caro(a) leitor(a), quem aproveitaria melhor essa chance? Vamos a uma análise rápida?

Lina ouviria Natália falar incessantemente mal dela para Eliezer e com certeza a mineira comentaria que ela saiu pelas coisas que fez para ela. Por sua vez, se fosse Natália, iria ouvir o quanto Eslô quem é prioridade para Eliezer. Se fosse Eli o “eliminado”, não descobriria nada de interessante.

Eslô não mudaria em absolutamente nada assim como Paulo André e Pedro Scooby, que boiaria nos papos entre os brothers. Jessilane só assistiria as Comadres com saudades dela e Douglas Silva descobriria que as meninas sempre o acharam fraco.

Arthur Aguiar ouviria a casa toda falando mal dele, sem exceção, e Gustavo veria exatamente quem é quem.

Acho bobagem agora, maaaaaaas um paredão falso é sempre maravilhoso de acompanhar né? E você, leitor(a)? Quem quer no paredão falso?