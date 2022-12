Boninho faz comentário a respeito de seu antigo relacionamento com Narcisa Tamborindeguy: “Um erro”

O diretor também comentou sobre a saída de Tiago Abravanel da 22ª edição do BBB.

Durante a sua participação no programa Lady Night, que é apresentado pela humorista Tata Werneck, o diretor liberou que a anfitriã do programa abordasse qualquer assunto durante a entrevista, e é claro que ela não perderia a oportunidade de arrancar algumas coisinhas do Big Boss.

Dentre as perguntas feitas a Boninho, Tata questionou o diretor sobre o seu antigo casamento com a socialite Narcisa Tamborindeguy, com quem ele tem uma filha, Marianna. Sem papas na língua, ele a respondeu dizendo que o relacionamento foi um erro.

“Eu acho que todo mundo comete algum erro na vida”, brincou o diretor.

Tata até tentou arrancar mais informações sobre a vida sexual do ex-casal, porém não obteve sucesso, já que Boninho afirmou não ter essas lembranças da ex-esposa.

Mas ela não parou por aí. Querendo arrancar mais polêmicas do Big Boss, Tata o questionou se ele havia chorado, quando o ex-BBB 2022 , Tiago Abravanel, apertou o botão para desistir do programa, e sem rodeios o diretor respondeu: “Não. Graças a Deus que ele saiu!”.