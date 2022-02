Em tom de humor, Susana Vieira alfineta Boninho e manda recado para Eliezer

“Pra eu dar uma movimentada, você não me chamou, chamou duas pessoas”, ironiza a atriz em vídeo

Leonina nata, ela causa e ela arrasa. Susana Vieira alfineta o diretor no BBB22, Boninho, e ainda manda recado para Eliezer. A atriz diz que se colocassem ela dentro da casa, ela movimentaria o jogo como ninguém. E eu realmente acredito que a edição precise de Vieira.

Será que vamos contar com a participação de Susana no BBB22?

Susana Vieira alfineta Boninho pelo flop da atual edição do BBB e fala para o participante Eliezer cortar os bigodes, pois incomodam ela. pic.twitter.com/jNCcePQjEa — acervo susana vieira (@AcervoSusana) February 25, 2022

Ela ainda pede para mandarem um recado para Eli sobre o bigode do moço. “Me explica para que serve aquilo, me dá um nervoso aquilo, coisa feia, se baseou em quem? Parece que estou no ano de 1600”, completa a atriz.

Bigodinho polêmico de Eliezer incomodou Susana Vieira

Nesse caso preciso concordar, o bigode do moço está muito feio e deixa com cara de desleixado (falei tô leve).

Susana ainda termina o vídeo com um “é sobre isso, e tá tudo bem”. Moderna, né?