Boninho desmente fake news envolvendo o comportamento de Guimê após a expulsão 

O cantor vem sendo acusado de ter sido agressivo com a produção do programa e de ter xingado todos os outros participantes.

Gente, ontem (17) quando o cantor MC Guimê deu seu primeiro pronunciamento após a expulsão do BBB23, contei para vocês que o mesmo afirmou que apesar de estar chateado com a situação, não teria tido nenhum tipo de comportamento agressivo com o pessoal da produção do reality, como muitos estavam afirmando.

Mesmo com a afirmação do cantor, muitos ainda continuaram a acreditar nas fake news, porém, desta vez o pronunciamento veio do outro lado das história.

Vendo os ataques que o cantor está sofrendo, o diretor do programa, Boninho, veio a público e confirmou a versão dada por Guimê, dizendo: “Com o nosso time você foi de um respeito incrível. Mesmo nesse momento de crise. E o @caradesapato também”.