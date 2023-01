Boninho barra projeto de documentário sobre BBB: “Eu não posso ensinar para o Carelli como é que faz o Big Brother”

Diretor do reality barrou o projeto depois de três anos da Globoplay insistindo no projeto

Olha ele! Boninho barrou o projeto do documentário que conta detalhes sobre o BBB. O diretor do programa disse que não pode ensinar Carelli a fazer um reality como o seu. Vale ressaltar que Rodrigo é diretor da Fazenda.

“O pessoal do Globoplay quer fazer… Tem três anos que eles querem fazer… ‘Vamos fazer um doc do Big Brother?’. E eu falo: ‘Não, porque aí eu vou contar para todo mundo… Vou ensinar para todo mundo, vou ensinar para o Carelli como é que faz o Big Brother. Eu não posso! Com todo o respeito, tá?”, disse.

O reality começa nesta segunda (16) e já estou ansiosa para ver a entrada dos meus participantes favoritos. Vambora!