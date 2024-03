Boninho anuncia que terá participante argentino no BBB24

E o Big Boss ataca novamente! No início da tarde desta terça-feira (19) o diretor do reality show Big Brother Brasil, Boninho, utilizou as suas redes sociais para dar um spoiler do que acontecerá nesta semana no programa.

Anunciando uma nova etapa do reality, Boninho conta que um argentino entrará na casa mais vigiada de todo o Brasil, simulando a dinâmica que ocorreu no último ano, onde uma participante se outra versão do reality veio para o Brasil, com a diferença de que, desta vez o argentino não está participando de nenhum reality.

“Amanhã, começa uma nova trolagem para vocês se divertirem. Vai entrar na casa um ‘hermano’. É aquela história de troca de participantes de Big Brother, no mundo inteiro. Mas, na verdade, este ‘hermano’ não está participando de Big Brother nenhum, muito menos do Big Brother da Argentina”, revelou o Big Boss.

Continuando, ele conta que a produção mentira para os participantes, afirmando que Brunet está no Big Brother da Argentina, o que movimentará a ideia de que a modelo participou de um paredão falso.

“Para piorar mais ainda, a gente vai dizer para o pessoal da casa que a Yasmin foi para o Big Brother da Argentina. Então, é uma troca de participantes, e isso pode até causar um problema entre eles, achando que ela pode voltar, que pode ser um Paredão fake”, completou Boninho.