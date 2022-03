Bomba! Luana Piovani lamenta ausência de Pedro Scooby em aniversário do filho

A atriz está tão boazinha com o surfista que até me preocupo…

Hoje, (26), é aniversário de Dom, o primogênito de Pedro Scooby e Luana Piovani, e você, meu/minha caro(a) leitor(a), acredita que a atriz lamentou que o surfista não está presente no aniversário?

Isso se deu na legenda parabenizando o pequeno e de forma fofa, a ex falou sobre o brother: “Hoje é um dia muito importante! Aniversario de 10 anos do menino Dom. Primogênito. O nome não poderia ser melhor, Dom, DADIVA RECEBIDA. Eu fico aqui de peito cheio e coração transbordando e penso no Pedro, que hoje vai sofrer por não estar aqui. Sofremos todos. Escolhas e renuncias. O que importa é que está dentro dos nossos corações, brilhando na escolha que fez e já já sai pra poder estar com essas três preciosidades que tanto lhe amam”, legendou a foto. Estou chocada com tamanha delicadeza da moça viu?

Por fim, claro, ela não poderia deixar de dar aquela cutucada em quem a cobra por causa de foto enviada para o surfista no ‘BBB22’. “(E não me gastem com esse blablabla de foto, dei volta no monopólio a vida toda, não iria deixar meus filhos vítimas desse “circo” .) Que Deus abençoe a todos grandemente em amor e paz”, disparou Pio.

A data, inclusive, foi comentada pelo papai do Dom durante a ‘Prova do Líder de Resistência – Avon’, ontem, (25). Scooby disse a Paulo André que queria ver a foto do filho por ser seu aniversário, mas claro que ele se lembrou que a atriz não liberou. Mas no ‘Raio X’ de hoje, (26), o papai o parabenizou. Lindo demais!

"Hoje é aniversário do Dom, meu filho mais velho que me ensinou a ser pai, um dia muito especial" ❤️🌊 Viva o Dom, papai te ama!#TeamScooby #BBB22 pic.twitter.com/wPKyWVj2XZ — Pedro Scooby 🌊 (@PedroScooby) March 26, 2022