Bolsonaro calado é um poeta: “Podemos viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade

Para variar, Bolsonaro solta suas pérolas nos EUA e Anitta rebate

Minha gente, a vergonha foi em rede internacional. Bolsonaro não cansa de passar vergonha no Brasil, mas resolveu subir um degrau na sua escadinha de pérolas e soltou que podemos viver sem oxigênio. Tudo isso aconteceu no encontro do presidente com evangélicos na Igreja Batista da Lagoinha, em Orlando (FL). Anitta alfinetou o comentário do atual presidente do Brasil (claro).

“Temos princípios, temos uma tradição e temos liberdade. Nós somos contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a legalização das drogas, defendemos a família, a propriedade privada, a liberdade do armamento. Somos pessoas normais, podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade”, disse Bolsonaro

O Instagram de fofoca, Vem me Buscar Hebe, postou o momento e Anitta rebateu nos comentários: “Vamos tirar o oxigênio dele uns diazinhos rapidão só pra testar uma parada…”.

Se prestarem bem atenção, dá para ver a vergonha passando lá no fundo do vídeo. Que coisa mais descabida, Sr. Presidente!