Bolsonaro deu cargo para chefe da Receita após tentativa de liberação de joias para Michelle

Julio Cesar Vieira Gomes chefiava a Receita Federal quando o ex-presidente tentou fazer a entrada ilegal das joias no país

Todos nós sabemos do bafafá que gerou na mídia as joias de Michelle Bolsonaro e a sua possóvel entrada ilegal no país. Acontece que, de acordo com o G1, Bolsonaro deu um cargo ao chefe da Receita Federal após a tentativa de liberação das joias avaliadas em R$156,5 milhões.

Julio Cesar Vieira Gomes foi indicado ao cargo um dia após a investida do ex-presidente. O então chefe da Receita Federal foi nomeado adido da Receita Federal na capital francesa em 30 de dezembro do ano passado.

No dia seguinte, Bolsonaro teria sido chamado até o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para pegar as joias que haviam sido detectadas e apreendidas pelos fiscais sem serem declaradas pelo portador. Haddad revogou a nomeação. Eita!