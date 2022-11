Bolsonarista do caminhão diz que ficar pendurado foi um ato de defesa

Em entrevista à Folha de São Paulo, Junior Peixoto diz que achou que iria morrer em movimento ‘É Pelo Brasil’

Viralizou nas redes sociais um bolsonarista grudado na frente de um caminhão em movimento na estrada de Pernambuco, no movimento ‘É Pelo Brasil’. Júnior Peixoto deu uma entrevista à Folha de São Paulo e disse que achou que iria morrer no movimento de revolta contra o resultado das urnas no embate entre Lula e Bolsonaro.

“Sou eleitor do Bolsonaro, se houver a oportunidade de ele pleitear uma campanha novamente, eu votarei nele, farei campanha, farei o que for possível, porque ele me representa. Mas o movimento, em si, deixou de ser por Bolsonaro. O movimento em si é pelo Brasil”, afirmou.

Peixoto ainda diz que subiu no caminhão como uma forma de defesa e não para impedir que o veículo parasse no bloqueio feito pelos manifestantes. “Graças a Deus que eu tive essa reação, porque hoje eu poderia estar morto. Ele acelerou a máquina para o meu lado e veio com tudo”, afirmou.

No vídeo, o caminhoneiro diz que parou algumas vezes pedindo para que o “patriota do caminhão” descesse, mas ele diz ter negado o pedido.