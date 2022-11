Bolsonarista afirma que manifestantes não querem mais Jair Bolsonaro no poder e sim uma intervenção militar

Os manifestantes, constantemente, citam o artigo 142 da Constituição Federal, para defender o golpe, porém o mesmo não oferece nenhum respaldo jurídico.

Minha gente, ou esse pessoal perdeu de vez o senso ou eles nunca prestaram atenção nas aulas de história. Após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, pedindo a seus apoiadores que as rodovias fossem liberadas, um vídeo foi gravado por manifestantes do estado de Santa Catarina (SC), onde o líder do movimento, que até o então não foi identificado mas ficou conhecido como “líder do movimento golpista”, discursou ressaltando o desejo de um golpe militar.

“Temos que ter noção de uma coisa: nós não temos mais presidente. Não queremos mais o Jair Messias Bolsonaro como presidente. Queremos, sim, uma intervenção militar. Queremos o Exército para vir botar (sic) a ordem em nosso país”, afirmou o líder golpista.

Além de afirmar por diversas vezes o desejo de que haja um golpe militar, o homem aproveita o momento para atacar o ex e futuro presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.“O pessoal que está para assumir está fugindo das quatro linhas da Constituição faz muito tempo. Não vamos aceitar. Nós queremos o Exército brasileiro tomando a frente e queremos eles de volta no poder, porque não queremos corruptos, ladrões.”

Líder do movimento em Rio do Sul, Santa Catarina, diz que eles não querem mais Bolsonaro, querem o exército 🤦🏻‍♀️ que vergonha disso tudo! pic.twitter.com/7LBEvUjx7y — Greici Siezemel (@greicisiezemel) November 2, 2022

Constantemente, vemos publicações de manifestantes citando o artigo 142 da Constituição Federal, como justificativa para uma suposta intervenção das Forças Armadas, porém, a atuação do Exército Brasileiro neste caso não possui qualquer respaldo jurídico.