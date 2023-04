Bolsas de luxo, de mais de R$100 mil, de Mirella Santos são encontradas pela polícia

Depois de ter sua casa invadida, suas bolsas de luxo foram vendidas por uma valor abaixo do mercado e a polícia não demorou muito a localizá-las

Ufa! Mistério resolvido. Depois de passar o maior susto com sua casa invadida por pessoas que podem ser de seu conhecimento, Mirella Santos recuperou as suas bolsas de luxo que haviam sido pegas do seu closet. Ceará ainda gravou um vídeo mostrando o estado que ficou o closet da musa depois que os ladrões passaram por lá.

Eu ainda comentei com vocês que mulheres haviam comprado as bolsas de Mirella por um valor muito abaixo do mercado, e a polícia não demorou a encontrar os acessórios.

“São bolsas que são bem cuidadas, não têm um ano, têm cinco, dez anos”, afirmou o humorista. Dentre as bolsas haviam Louis Vuitton, Chanel e Gucci. A cara da riqueza!