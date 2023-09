Boletim médico revela estado de saúde de Faustão

O apresentador teve que ser internado após realizar um transplante de coração e passar por alguns exames

Faustão voltou para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador está há 24 dias operado de transplante de coração e após alguns exames, ele precisou ser internado para avaliar se há indícios de rejeição.

“São Paulo, 20 de setembro de 2023 – O paciente Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 18 de setembro para a realização de exames pós-transplante cardíaco. Trata-se de protocolo de rotina que avalia o funcionamento do coração e se há indícios de rejeição”, diz a nota enviada pela assessoria do hospital.

Vale relatar que a cirurgia foi realizada no dia 27 de agosto.