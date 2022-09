Boca Rosa expressa o desejo de que seu filho seja livre: “Quero que ele use maquiagem, pinte unhas”

A ex-BBB diz acreditar muito na geração de Cris e rebate os haters.

Viva a queda da masculinidade frágil. Em entrevista ao Podcast ‘Quem pode, Pod”, que é apresentado pelas divas Gio Ewbank de Fê Paes Leme, a empresária e ex-BBB, Bianca Andrade, expõem o seu desejo de que seu filho Cris, com o YouTuber Fred do Desimpedidos, seja livre para usar maquiagem e pintar as suas unhas. “Eu penso muito nisso pro meu filho, Giovanna! Quero que meu filho use maquiagem! Ainda mais eu, né? Quero que ele use maquiagem, pinte a unha”.

A empresária também cita os cantores João Guilherme e Vitão como referências para o futuro: “João Guilherme, o Vitão, esses meninos são referências para os nossos filhos! Acredito muito na geração dos nossos filhos”

Após repercussão da sua fala, a influencer foi bastante criticada, mas rebateu: “Tanta intolerância e preconceito nesses comentários que eu custo a acreditar que estamos em 2022. Acorda, galera! Parem de viver nesse mundinho fechado cheio de regras que só fazem sentido pra vcs. Que meu filho seja livre em todos os sentidos, principalmente livre de gente ignorante. Aí, sem paciência pra gente que se incomoda com tanta coisa pequena.”

Confia abaixo o papo completo que rolou entre essas rainhas: