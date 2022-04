Término recente não abala profissionalismo de Bianca Andrade, Boca Rosa

Empresária comunicou seu término com Fred ontem (22), mas não abandonou os trabalhos de Carnaval

Rosa pra que te quero! Boca Rosa, Bianca Andrade, esteve mais que maravilhosa no Camarote Arpoador, representando um profissionalismo e maturidade que falta em muitos artistas de alto escalão. O término com seu marido, Fred, pode ter abalado seu coração, mas por fora Bianca era um diamante.

A musa é dura na queda e o término do relacionamento com o jogador não abalou seus trabalhos na Sapucaí. O casal se conhecia há 5 anos e a influenciadora chegou a falar no BBB que não se adequavam aos rótulos, até que tempos depois anunciaram a gravidez através das redes sociais.

A página oficial do Camarote Arpoador, onde Bianca é rainha, não deixou de postar o look rosa da influenciadora. Não podemos negar que a musa arrasa nas montações e lacrações.

Hoje a musa tem mais de 17 milhões de seguidores no Instagram,e além de influenciadora ela é empresária da sua própria marca de maquiagens, Boca Rosa Beauty.

Recebam o profissionalismo da gata! A carreira de Boca Rosa segue sem que possam colocar defeito em qualquer um de seus passos.